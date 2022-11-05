Италия05 ноября 2022, 14:52 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:58
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Интер собирается продлить контракт с 36-летним Джеко
Договор между сторонами будет продлен на один год
05 ноября 2022, 14:52 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:58
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Миланский «Интер» собирается продлить контракт с нападающим Эдином Джеко.
Итальянский клуб хочет сохранить в составе 36-летнего футболиста, у которого истекает соглашение в конце сезона. Договор между сторонами будет продлен на один год.
Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, ранее Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей.
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