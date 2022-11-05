Интер собирается продлить контракт с 36-летним Джеко

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с нападающим Эдином Джеко.

Итальянский клуб хочет сохранить в составе 36-летнего футболиста, у которого истекает соглашение в конце сезона. Договор между сторонами будет продлен на один год.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, ранее Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей.