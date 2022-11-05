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Италия
05 ноября 2022, 14:52 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:58
158
0

Интер собирается продлить контракт с 36-летним Джеко

Договор между сторонами будет продлен на один год

05 ноября 2022, 14:52 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:58
158
0
Интер собирается продлить контракт с 36-летним Джеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Миланский «Интер» собирается продлить контракт с нападающим Эдином Джеко.

Итальянский клуб хочет сохранить в составе 36-летнего футболиста, у которого истекает соглашение в конце сезона. Договор между сторонами будет продлен на один год.

Джеко выступает за «Интер» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 18 матчей в составе команды во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, ранее Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей.

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Интер Милан Эдин Джеко продление контракта
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Источник Calciomercato
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