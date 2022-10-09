Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей

Боснийский нападающий Эдин Джеко помог «Интеру» обыграть «Сассуоло» со счетом 2:1 в матче 9-го тура чемпионата Италии, который состоялся в субботу, 8 октября. 36-летний форвард стал автором дубля.

Двумя забитыми голами Джеко достиг отметки в 100 голов в Серии А, и тут же пошел на вторую сотню. В ворота «Сассуоло» Эдин забил 100 и 101 голы в чемпионате Италии.

Ко всему прочему, босниец, забив дважды, стал самым возрастным автором дубля в Серии А.