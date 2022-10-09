Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей
Нападающий «Интера» достиг круглого рубежа
Боснийский нападающий Эдин Джеко помог «Интеру» обыграть «Сассуоло» со счетом 2:1 в матче 9-го тура чемпионата Италии, который состоялся в субботу, 8 октября. 36-летний форвард стал автором дубля.
Двумя забитыми голами Джеко достиг отметки в 100 голов в Серии А, и тут же пошел на вторую сотню. В ворота «Сассуоло» Эдин забил 100 и 101 голы в чемпионате Италии.
Ко всему прочему, босниец, забив дважды, стал самым возрастным автором дубля в Серии А.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Феноменальный норвежец делает то, что ранее на «Этихаде» не удалось даже легендарному Серхио Агуэро
В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»