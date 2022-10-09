Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей
Италия
09 октября 2022, 13:55 | Обновлено 09 октября 2022, 14:06
323
0

Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей

Нападающий «Интера» достиг круглого рубежа

09 октября 2022, 13:55 | Обновлено 09 октября 2022, 14:06
323
0
Джеко отметил голевой гроссмейстерский юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Боснийский нападающий Эдин Джеко помог «Интеру» обыграть «Сассуоло» со счетом 2:1 в матче 9-го тура чемпионата Италии, который состоялся в субботу, 8 октября. 36-летний форвард стал автором дубля.

Двумя забитыми голами Джеко достиг отметки в 100 голов в Серии А, и тут же пошел на вторую сотню. В ворота «Сассуоло» Эдин забил 100 и 101 голы в чемпионате Италии.

Ко всему прочему, босниец, забив дважды, стал самым возрастным автором дубля в Серии А.

По теме:
Удинезе – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Стефано ПИОЛИ: «Нашей целью было заставить Ювентус совершать ошибки»
Коваленко восстановился после травмы и сыграет в следующем матче за Специю
Серия A чемпионат Италии по футболу Эдин Джеко Интер Милан
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Opta
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Футбол | 08 октября 2022, 13:15 8
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов
Голевая машина на острие атаки. Как Холанд учит Гвардиолу уважать форвардов

Феноменальный норвежец делает то, что ранее на «Этихаде» не удалось даже легендарному Серхио Агуэро

Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Футбол | 08 октября 2022, 20:39 20
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком

В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»

КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Футбол | 09.10.2022, 09:47
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Футбол | 08.10.2022, 18:30
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи
Футбол | 09.10.2022, 11:59
Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи
Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы
07.10.2022, 16:32
Киберспорт
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
07.10.2022, 09:00 11
Футбол
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 3
Футзал
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 1
Бокс
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 36
Футбол
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности