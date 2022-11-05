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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 14:40 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:47
326
0

Металлист 1925 – Верес. Стартовые составы команд

5 ноября состоится матч 11-го тура УПЛ

05 ноября 2022, 14:40 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:47
326
0
Металлист 1925 – Верес. Стартовые составы команд
ФК Верес Ровно

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

Стали известны стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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