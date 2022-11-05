Металлист 1925 – Верес. Стартовые составы команд

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и ровенский «Верес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

Стали известны стартовые составы команд