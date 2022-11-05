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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 14:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:02
593
2

Шахтер – Ингулец. Стартовые составы

Тренеры определились с составами на матч 11-го тура УПЛ

05 ноября 2022, 14:34 | Обновлено 05 ноября 2022, 15:02
593
2
Шахтер – Ингулец. Стартовые составы
ФК Шахтер Донецк

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Ингулец».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Александр Шандор из Львова . Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Кучер – Сидоренко, Ковалев, Павлов, Ченбай, Саков, Нагиев, Клименко, Кучеренко, Кухарук, Запорожец.

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Назарина – Очеретько, Джурасек, Криськив, Судаков, Траоре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ингулец», за которой следите здесь.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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AK.228
Цікавий состав, у інгульця є шанси)
Радий за Крисківа, нарешті у складі 
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0
Dreifus
Ну и состав.
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