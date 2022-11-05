Шахтер – Ингулец. Стартовые составы

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Ингулец».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Александр Шандор из Львова . Начало встречи в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Ингулец»: Кучер – Сидоренко, Ковалев, Павлов, Ченбай, Саков, Нагиев, Клименко, Кучеренко, Кухарук, Запорожец.

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Назарина – Очеретько, Джурасек, Криськив, Судаков, Траоре.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ингулец», за которой следите здесь.