Шахтер – Ингулец. Стартовые составы
Тренеры определились с составами на матч 11-го тура УПЛ
В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Шахтер» и «Ингулец».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов» и судить его будет Александр Шандор из Львова . Начало встречи в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Ингулец»: Кучер – Сидоренко, Ковалев, Павлов, Ченбай, Саков, Нагиев, Клименко, Кучеренко, Кухарук, Запорожец.
«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Кривцов, Бондарь, Михайличенко, Назарина – Очеретько, Джурасек, Криськив, Судаков, Траоре.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ингулец», за которой следите здесь.
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