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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:34
124
0

Назар ВОЛОШИН: «Очень хотел сыграть против Динамо»

Полузащитник «Кривбасса» – о готовности команды к игре с «Рухом» и предыдущих матчах

05 ноября 2022, 14:33 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:34
124
0
Назар ВОЛОШИН: «Очень хотел сыграть против Динамо»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Назар Волошин

Игрок криворожского «Кривбасса» Назар Волошин рассказал о работе команды по подготовке к матчу 11-го тура украинской Премьер-лиги против львовского «Руха».

– Назар, как команда готовится к игре против «Руха»?

– Работаем в одноразовом режиме, все по плану, все хорошо. Я очень мотивирован на этот матч, ведь, к сожалению, пришлось пропустить последние две встречи «Кривбасса»: против «Ингульца» и «Динамо». Разбираем «Рух», изучаем сильные и слабые стороны соперника. Одно понимаем точно: они будут бороться за результат.

– Прошлый матч против киевлян ты, кстати, пропустил по условиям аренды. Каково было: наблюдать за действиями партнеров и не иметь возможности им помочь?

– Очень хотел сыграть против «Динамо». К сожалению, так получилось, что нельзя было выйти на поле. Хотел помочь партнерам, очень переживал с трибуны, волновался. Хочу отметить, что наша команда – молодцы. Первые минуты вообще прошли под контролем «Кривбасса», мы прессинговали «Динамо».

Игра давалась очень неплохо, но пропустили досадные мячи после своих ошибок, после чего немного подсели. Были моменты, могли забить больше, чем один гол, но есть что имеем. Никогда раньше не играл на «Арене Львов», очень хочу выйти на поле в воскресенье. С трибуны стадион впечатляет.

– Тебя недавно признали лучшим молодым игроком в категории U-19 в Украине. Как отреагировал на эту новость?

— Не буду кривить душой, очень приятно, что признали меня. Честно говоря, немного неожиданно. После такого результата понял одно, что теперь нужно работать еще больше.

Поединок «Рух» – «Кривбасс» будет проведен в воскресенье, 6 ноября, начало – в 15:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Кривбасс
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