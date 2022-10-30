Стало известно, почему Волошин не играет за Кривбасс против Динамо

Стала известна причина, по которой полузащитник «Кривбасса» Назар Волошин пропустил матч 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

Дело в том, что таковы условия арендного соглашения клубов, которые запрещают Волошину играть против столичного клуба.

Назар Волошин, перейдя летом в «Кривбасс», в текущем сезоне сыграл 7 матчей и забил 1 гол.