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Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 16:47 | Обновлено 30 октября 2022, 19:09
450
0

Стало известно, почему Волошин не играет за Кривбасс против Динамо

Дело в том, что таковы условия арендного соглашения клубов

30 октября 2022, 16:47 | Обновлено 30 октября 2022, 19:09
450
0
Стало известно, почему Волошин не играет за Кривбасс против Динамо
ФК Кривбасс. Назар Волошин

Стала известна причина, по которой полузащитник «Кривбасса» Назар Волошин пропустил матч 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

Дело в том, что таковы условия арендного соглашения клубов, которые запрещают Волошину играть против столичного клуба.

Назар Волошин, перейдя летом в «Кривбасс», в текущем сезоне сыграл 7 матчей и забил 1 гол.

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Источник ФК Кривбасс
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