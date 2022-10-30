Украина. Премьер лига30 октября 2022, 16:47 | Обновлено 30 октября 2022, 19:09
450
0
Стало известно, почему Волошин не играет за Кривбасс против Динамо
Дело в том, что таковы условия арендного соглашения клубов
30 октября 2022, 16:47 | Обновлено 30 октября 2022, 19:09
450
0
Стала известна причина, по которой полузащитник «Кривбасса» Назар Волошин пропустил матч 10-го тура УПЛ против киевского «Динамо».
Дело в том, что таковы условия арендного соглашения клубов, которые запрещают Волошину играть против столичного клуба.
Назар Волошин, перейдя летом в «Кривбасс», в текущем сезоне сыграл 7 матчей и забил 1 гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 29 октября 2022, 21:33 4
Недовоевался
Бокс | 30 октября 2022, 04:01 1
Бой украинского боксера состоится в ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке
Бокс | 30.10.2022, 05:50
Война | 30.10.2022, 11:21
Футбол | 30.10.2022, 18:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.10.2022, 12:29
30.10.2022, 09:00 17
30.10.2022, 10:28
30.10.2022, 13:10
29.10.2022, 19:40 5
30.10.2022, 11:50
30.10.2022, 09:54 14
29.10.2022, 12:00 1