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Лига Европы
05 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:16
457
0

Динамо стало одним из четырех главных неудачников еврокубков

Только четыре клуба из первой корзины не смогли преодолеть групповой этап

05 ноября 2022, 14:00 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:16
457
0
Динамо стало одним из четырех главных неудачников еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» не сумело преодолеть групповой раунд Лиги Европы, став одним из четырех представителей первой корзины, вылетевших из еврокубков осенью. Это статистика всех трех европейских турниров.

Ни один из представителей первой корзины Лиги чемпионов не закончил для себя сезон на стадии группового раунда. В Лиге конференций среди восьми представителей первой корзины группу не преодолела только чешская «Славия» – третье место.

А вот в Лиге Европы высокорейтинговых неудачников оказалось сразу три. Кроме «Динамо», это еще греческий «Олимпиакос» и сербская «Црвена Звзеда».

Напомним, «Динамо» выдало на-гора целый ряд антирекордов в Лиге Европы.

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Источник Sport.ua
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