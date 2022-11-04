Динамо выдало на-гора целый ряд антирекордов в Лиге Европы
Киевляне потерпели 4-е поражение подряд на своем поле в еврокубках и в Лиге Европы
«Динамо» потерпело 4-е поражение кряду на своем поле в еврокубках, побив тем самым личный антирекорд 15-летней давности. 4-й раз подряд киевляне проиграли дома и в Лиге Европы, повторив «рекордный» для украинских клубов результат «Ворсклы».
Кроме того, «бело-синие» продлили свою самую продолжительную для наших команд домашнюю серию без побед в Лиге Европы до 7 игр (3 ничьи и 4 поражения). А также установили новый украинский антирекорд, обходясь без голов на своем поле 422 минуты кряду. Свое же прежнее «достижение» динамовцы превзошли на 55 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные домашние проигрышные серии украинских команд в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Соперники
|
5 (3-14)
|
Ворскла
|
04.08.2016 - 29.07.2021
|
Локомотива З - 2:3, Спортинг - 1:2, Карабах - 0:1,
|
|
|
|
Арсенал - 0:3, КуПС - 2:3
|
4* (0-6)
|
Динамо
|
17.08.2022 - 03.11.2022
|
Бенфика - 0:2, АЕК Л - 0:1, Ренн - 0:1,
|
|
|
|
Фенербахче - 0:2
|
3 (4-10)
|
Динамо
|
02.10.2007 - 27.11.2007
|
Спортинг - 1:2, Манчестер Юн. - 2:4, Рома - 1:4
|
3 (2-7)
|
Динамо
|
24.02.2016 - 19.10.2016
|
Манчестер Сити - 1:3, Наполи - 1:2, Бенфика - 0:2
|
3* (1-4)
|
Металлист
|
18.09.2014 - 11.12.2014
|
Трабзонспор - 1:2, Легия - 0:1, Локерен - 0:1
* серия не закончена.
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