Динамо выдало на-гора целый ряд антирекордов в Лиге Европы

«Динамо» потерпело 4-е поражение кряду на своем поле в еврокубках, побив тем самым личный антирекорд 15-летней давности. 4-й раз подряд киевляне проиграли дома и в Лиге Европы, повторив «рекордный» для украинских клубов результат «Ворсклы».

Кроме того, «бело-синие» продлили свою самую продолжительную для наших команд домашнюю серию без побед в Лиге Европы до 7 игр (3 ничьи и 4 поражения). А также установили новый украинский антирекорд, обходясь без голов на своем поле 422 минуты кряду. Свое же прежнее «достижение» динамовцы превзошли на 55 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия Клуб Период Соперники 5 (3-14) Ворскла 04.08.2016 - 29.07.2021 Локомотива З - 2:3, Спортинг - 1:2, Карабах - 0:1, Арсенал - 0:3, КуПС - 2:3 4* (0-6) Динамо 17.08.2022 - 03.11.2022 Бенфика - 0:2, АЕК Л - 0:1, Ренн - 0:1, Фенербахче - 0:2 3 (4-10) Динамо 02.10.2007 - 27.11.2007 Спортинг - 1:2, Манчестер Юн. - 2:4, Рома - 1:4 3 (2-7) Динамо 24.02.2016 - 19.10.2016 Манчестер Сити - 1:3, Наполи - 1:2, Бенфика - 0:2 3* (1-4) Металлист 18.09.2014 - 11.12.2014 Трабзонспор - 1:2, Легия - 0:1, Локерен - 0:1

* серия не закончена.