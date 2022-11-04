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Лига Европы
04 ноября 2022, 14:20 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:27
484
1

Динамо выдало на-гора целый ряд антирекордов в Лиге Европы

Киевляне потерпели 4-е поражение подряд на своем поле в еврокубках и в Лиге Европы

04 ноября 2022, 14:20 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:27
484
1
Динамо выдало на-гора целый ряд антирекордов в Лиге Европы
ФК Динамо

«Динамо» потерпело 4-е поражение кряду на своем поле в еврокубках, побив тем самым личный антирекорд 15-летней давности. 4-й раз подряд киевляне проиграли дома и в Лиге Европы, повторив «рекордный» для украинских клубов результат «Ворсклы».

Кроме того, «бело-синие» продлили свою самую продолжительную для наших команд домашнюю серию без побед в Лиге Европы до 7 игр (3 ничьи и 4 поражения). А также установили новый украинский антирекорд, обходясь без голов на своем поле 422 минуты кряду. Свое же прежнее «достижение» динамовцы превзошли на 55 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные домашние проигрышные серии украинских команд в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Соперники

5 (3-14)

Ворскла

04.08.2016 - 29.07.2021

Локомотива З - 2:3, Спортинг - 1:2, Карабах - 0:1,

Арсенал - 0:3, КуПС - 2:3

4* (0-6)

Динамо

17.08.2022 - 03.11.2022

Бенфика - 0:2, АЕК Л - 0:1, Ренн - 0:1,

Фенербахче - 0:2

3 (4-10)

Динамо

02.10.2007 - 27.11.2007

Спортинг - 1:2, Манчестер Юн. - 2:4, Рома - 1:4

3 (2-7)

Динамо

24.02.2016 - 19.10.2016

Манчестер Сити - 1:3, Наполи - 1:2, Бенфика - 0:2

3* (1-4)

Металлист

18.09.2014 - 11.12.2014

Трабзонспор - 1:2, Легия - 0:1, Локерен - 0:1

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Злий Глобинець
Я пам'ятаю, колись, в кінці 2000-х, Динамо грало в одній групі зі Стяуа, Ліоном і ще з кимось, не пам'ятаю вже. Так вони в тій групі зазнали 6 поспіль поразок, різниця м'ячів, здається, була 2-19. Ото був дійсно антирекорд на всі часи! А це так, дрібниці (іронізую, звичайно)
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