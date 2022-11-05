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  4. Было время. 25 лет назад Динамо на Камп Ноу разгромило Барселону
Лига чемпионов
05 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:33
588
2

Было время. 25 лет назад Динамо на Камп Ноу разгромило Барселону

Героем матча стал 21-летний Андрей Шевченко

05 ноября 2022, 13:05 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:33
588
2
Было время. 25 лет назад Динамо на Камп Ноу разгромило Барселону
Twitter

Дата 5 ноября 1997 года вписана в славную историю киевского «Динамо» на века. Она является, можно сказать, одной из знаковых в летописи клуба и лично ее легендарного экс-нападающего Андрея Шевченко.

Ровно 25 дет назад в этот день «Динамо» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов прибыло в столицу Каталонии для встречи с «Барселоной». Ранее команда Валерия Лобановского в Киеве обыграла «блауграну» со счетом 3:0. В стане «гранатовых-синих» считали то фиаско случайным, и ждали от подопечных Луи ван Гала реабилитации.

Ждали, но не дождались. «Динамо» разгромило «Барселону» со счетом 4:0! Шевченко вначале оформил дубль, а затем отличился и в третий раз, реализовав пенальти, который сам и заработал. Все это произошло еще до перерыва. А во втором тайма гол Сергея Реброва подвел итог над очередным избиением «Барселоны».

Лига Чемпионов 1997/98. Группа С. 4-й тур

Барселона – Динамо – 0:4

Голы: Шевченко 9, 32, 44 пенальти, Ребров 79.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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romanchik.8409
Время,время...Как вчера было... Незабываемо...Как и матч с Реалом в Киеве в 1/4 ЛЧ..
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+2
romanchik.8409
Кстати в 1/4 этой лиги чемпионов, где Динамо разбила Барсу, был Ювентус... Индзаги в Киеве был неудержим...
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0
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