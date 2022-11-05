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Украина. Вторая лига
05 ноября 2022, 14:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:25
63
0

Звягель – Реал Фарма, Чайка – Нива Б, Хуст – Нива В. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 5 ноября

05 ноября 2022, 14:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:25
63
0
Звягель – Реал Фарма, Чайка – Нива Б, Хуст – Нива В. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Нива Вц

5 ноября проходят очередные матчи во Второй лиге.

Вторая лига, 5 ноября

  • 13:00. Звягель – Реал Фарма
  • 13:30. Чайка – Нива Бузовая
  • 14:00. Хуст– Нива Винница

13:00. Звягель – Реал Фарма

13:30. Чайка – Нива Бузовая

14:00. Хуст – Нива Винница

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Источник Sport.ua
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