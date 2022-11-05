Украина. Вторая лига05 ноября 2022, 14:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:25
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Звягель – Реал Фарма, Чайка – Нива Б, Хуст – Нива В. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 5 ноября
05 ноября 2022, 14:20 | Обновлено 05 ноября 2022, 14:25
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5 ноября проходят очередные матчи во Второй лиге.
Вторая лига, 5 ноября
- 13:00. Звягель – Реал Фарма
- 13:30. Чайка – Нива Бузовая
- 14:00. Хуст– Нива Винница
13:00. Звягель – Реал Фарма
13:30. Чайка – Нива Бузовая
14:00. Хуст – Нива Винница
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