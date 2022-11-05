По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA

Мария Саккари из Греции, которая занимает 5 место в мировом рейтинге, стала автором уникального достижения после того, как обыграла Онс Жабер из Туниса в заключительном матче группы Нэнси Ричи на Итоговом турнире WTA.

27-летняя уроженка Афин ранее в группе обыграла Джессику Пегулу из США и Арину Соболенко.

Саккари с момента введения текущего формата группового этапа Итогового турнира в 2003 году стала восьмой теннисисткой, которая не отдала оппоненткам по группе ни сета в трех победных матчах. До Марии это удавалось сделать Амели Моресмо, Марии Шараповой, Жюстин Энен, Вере Звонаревой, Петре Квитовой, Серене Уильямс и украинке Элине Свитолиной.