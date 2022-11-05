Соболенко и Саккари вышли в полуфинал Итогового турнира WTA

Программу встреч последнего – третьего по счету – тура в квартете открыла встреча американки Джессики Пегулы (№3 WTA) и Арины Соболенко (№7 WTA).

За 1 час 32 минуты Пегула сложила оружие перед соперницей, потерпев поражение в двух сетах. Эта неудача оставила американку за бортом плей-офф турнира.

Во второй игре дня отношения выяснили греческая теннисистка Мария Саккари (№5 WTA) и Онс Жабер (№2 WTA) из Туниса.

Они определили сильнейшего быстрее, чем в предыдущей игре – за 1 час 9 минут. В двух сетах свою третью победу в третьей игре на турнире одержала Саккари и стала победительницей группы. Она, а также Соболенко, добились права сыграть в полуфинале Итогового турнира WTA.

Итоговый турнир WTA

Группа Нэнси Ричи. 3-й тур

Джессика Пегула (США, 3) – Арина Соболенко (7) – 3:6, 5:7

Онс Жабер (Тунис, 2) – Мария Саккари (Греция, 5) – 2:6, 3:6

Итоговое положение в группе