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Чемпионат Украины
ФСК Мариуполь
05.11.2022 13:30 - : -
Эпицентр
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Украина. Первая лига
05 ноября 2022, 11:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 11:38
15
0

ФСК Мариуполь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 5 ноября в 13:30

05 ноября 2022, 11:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 11:38
15
0
ФСК Мариуполь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Эпицентр» из Камянца-Подольского. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

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Источник Sport.ua
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