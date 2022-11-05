05.11.2022 13:30 - : -
Украина. Первая лига05 ноября 2022, 11:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 11:38
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ФСК Мариуполь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 5 ноября в 13:30
05 ноября 2022, 11:18 | Обновлено 05 ноября 2022, 11:38
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В субботу, 5 ноября, состоится матч 11-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором ФСК «Мариуполь» примет «Эпицентр» из Камянца-Подольского. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.
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