Иньяки Уильямс повторил европейский рекорд 28-летней давности

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Жирона» – «Атлетик» (2:1) форвард гостей Иньяки Уильямс появился на поле в составе своей команды в 246-й раз подряд. Он не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет.

Достижение 28-летнего уроженца Бильбао стало в топ-5 европейских чемпионатах повторением рекорда защитника Манфреда Бинца, у которого также было 246 игр за «Айнтрахт» в 1987-1994 годах.

Бинц и Уильямс, к слову, провели больше всего матчей подряд в топ-5 евролигах за последние 40 лет среди полевых игроков.