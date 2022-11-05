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Испания
05 ноября 2022, 08:50 | Обновлено 05 ноября 2022, 08:52
536
0

Иньяки Уильямс повторил европейский рекорд 28-летней давности

Нападающий Атлетика незаменим

05 ноября 2022, 08:50 | Обновлено 05 ноября 2022, 08:52
536
0
Иньяки Уильямс повторил европейский рекорд 28-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньяки Уильямс

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Жирона» – «Атлетик» (2:1) форвард гостей Иньяки Уильямс появился на поле в составе своей команды в 246-й раз подряд. Он не пропустил ни одного матча Ла Лиги за последние 6 лет.

Достижение 28-летнего уроженца Бильбао стало в топ-5 европейских чемпионатах повторением рекорда защитника Манфреда Бинца, у которого также было 246 игр за «Айнтрахт» в 1987-1994 годах.

Бинц и Уильямс, к слову, провели больше всего матчей подряд в топ-5 евролигах за последние 40 лет среди полевых игроков.

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Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига рекорд
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Источник Sport.ua
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