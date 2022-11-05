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Чемпионат Испании
Жирона
04.11.2022, FT 2 : 1
Атлетик
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Испания
05 ноября 2022, 00:25 | Обновлено 05 ноября 2022, 00:44
15
0

Жирона – Атлетик Бильбао – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Испании

05 ноября 2022, 00:25 | Обновлено 05 ноября 2022, 00:44
15
0
Жирона – Атлетик Бильбао – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Жирона

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Жирона» переиграла «Атлетик» Бильбао (2:1).

У хозяев поля забили Давид Лопес и Иван Мартин, а затем у гостей Горка Гурусета забил гол престижа.

«Атлетик» Б осталось 21 очко и входит в топ-6, зону еврокубков.

Лига 1. 13-й тур, 4 ноября

Жирона – Атлетик Б – 2:1

Голы: Давид Лопес, 67, Мартин, 75 – Гурусета, 69

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурузета (Атлетик).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мартин (Жирона).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Лопес (Жирона).
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Источник Sport.ua
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