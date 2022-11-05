В матче 13-го тура чемпионата Испании «Жирона» переиграла «Атлетик» Бильбао (2:1).

У хозяев поля забили Давид Лопес и Иван Мартин, а затем у гостей Горка Гурусета забил гол престижа.

«Атлетик» Б осталось 21 очко и входит в топ-6, зону еврокубков.

Лига 1. 13-й тур, 4 ноября

Жирона – Атлетик Б – 2:1

Голы: Давид Лопес, 67, Мартин, 75 – Гурусета, 69