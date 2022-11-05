Игорь БЕЛАНОВ: «Обидно, что в истории Динамо такое происходит»

Обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов поделился своим мнением о выступлении украинских клубов в еврокубках.

«Если говорить о «Шахтере», то никак не могу понять, как он умудрился проиграть «Лейпцигу» с таким большим счетом? Ведь в первом матче с немцами «Шахтер» выглядел достаточно убедительно и уверенно победил 4:1! Как бы сильно ни играл соперник из Бундеслиги, но крупно уступать ему на таком высоком уровне дончане не имели права. Тем более, в Варшаве, при поддержке большого количества наших соотечественников на трибунах. В этом матче я ждал от «Шахтера» если не повторения такого убедительного результата, как в первом свидании с «Лейпцигом», то хотя бы достойной комбинационной игры. Возможно, нужно было играть в Лодзи, которая удивительно фартова для команд нашей страны. Еще с тех пор, как возглавляемая Александром Петраковым молодежная сборная Украины (U-20) стала чемпионом мира. В те счастливые мгновения для нашего футбола я был в Лодзи и радовался вместе со всеми участниками и поклонниками нашей команды.

Что касается еврокубкового выступления «Динамо», то об этой теме сложно говорить. Когда такое было, чтобы в преддверии матча с турками в ставках на их победу коэффициент был 1,9, а на динамовскую – 4,0. Это нужно так не уважать «Динамо», чтобы так оценивать его возможности! Когда-то мы турок возили так, что они не знали, куда бежать! Причем забивая им то пять, то три мяча (имеются в виду поединки еврокубкового сезона-1986/87, когда киевское «Динамо» с Белановым в составе победило «Бешикташ» на выезде 5:0, а затем выиграло дома 3:0 - прим.авт.)! А теперь дошло до того, что один из наших грандов проигрывает на условно своем стадионе «Фенербахче»… Обидно и очень досадно, что в истории «Динамо» такое происходит. Давно подобного в турнирных делах легендарного клуба не было, чтобы в групповом турнире еврокубкового розыгрыша в шести матчах киевская команда заработала только одно очко. Честно говоря, в украинских болельщиков была надежда, что динамовцы хотя бы напоследок в группе хлопнут дверью. Но увы... Похоже, что кризис у «Динамо» слишком затянулся. Мне, как бывшему его игроку, за этим горько наблюдать. Мало того, что команда полностью провалила этот еврокубковый сезон, так еще и в чемпионате Украины выглядит бледно и неубедительно. В механизме «Динамо» что-то произошло, что команда не может выигрывать. Так и хочется спросить руководителей: и что же дальше?

Если же говорить о «Днепре-1», то этот коллектив вызывает симпатию. У днепрян молодая и амбициозная команда, которая мне очень нравится. И хотя у нее нет достаточного опыта выступлений в еврокубках, все же видно, что ребята прогрессируют. Кое-кто, наверное, думал, что после ухода Игора Йовичевича «Днепр-1» «посыпется». Однако этого не произошло. Днепряне достойно смотрятся в еврокубках, и в национальном чемпионате уверенно лидируют. Недаром же несколько игроков команды Александра Кучера вызываются в ряды сборной Украины. Да, жаль, что «Днепр-1» не смог одержать верх в заключительном матче группового этапа с АЗ (Алкмаар). Однако даже эта неудача, уверен, закалит команду и ее игроков».