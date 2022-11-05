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Лига Европы
05 ноября 2022, 02:17 | Обновлено 05 ноября 2022, 02:39
47
0

Эксперт: «Кризис Динамо что-то затянулся»

Ярослав Хома – о матчах «Динамо» и «Днепра-1»

05 ноября 2022, 02:17 | Обновлено 05 ноября 2022, 02:39
47
0
Эксперт: «Кризис Динамо что-то затянулся»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок львовских «Карпат» и национальной сборной Украины Ярослав Хома прокомментировал поражения «Динамо» и «Днепра-1» в еврокубковых матчах на этой неделе.

– Накануне поединка в Польше руководство Динамо утверждало, что киевляне будут пытаться громко хлопнуть дверью, нанеся поражение стамбульскому гранду. Действительно, динамовцам нельзя отказать в усердии, но этого оказалось недостаточно, чтобы добиться нужного результата на международной арене. Нужен высокий уровень подготовки, а с этим у подопечных Мирчи Луческу в последнее время серьезные проблемы.

– Обратил внимание на то, что динамовцы только однажды пробили в створ ворот гостей. Согласитесь, при таких обстоятельствах практически нереально рассчитывать на победу…
– Если откровенно, то я думал, что динамовцы, над которыми не тяготел результат, хотя бы в этом матче сыграют в свое удовольствие, сосредоточившись на наступательных операциях. Однако этого не произошло. Возможно, потому, что преимущество в классе Фенербахче ощущалось и это заставляло номинальных хозяев действовать с оглядкой на тылы. К тому же динамовцы снова наступили, как говорится, на те же грабли, допуская досадные ошибки в обороне. Не выручил и вратарь Георгий Бущан, после травмы еще находящийся не в боевой спортивной форме.

– Что дальше?
– Выступление Динамо в еврокубковой кампании иначе как провалом и не назовешь. По-моему, если во время зимнего перерыва киевляне не усилятся забивным нападающим, то им не избежать неприятностей и на всеукраинской арене. Спад в игре динамовцев очевиден, его можно объяснить немалым количеством молодых исполнителей в составе киевлян, у которых по определенным причинам возникли проблемы с физической подготовкой. Но, к сожалению, кризис что-то затянулся.

– По вашему мнению, провал динамовцев в Лиге Европы не приведет к отставке главного тренера Мирчи Луческу?
– Нет, потому что клубное руководство ему еще доверяет. В конце концов вспоминается, что и в Шахтере, когда его возглавлял этот румынский специалист, не всегда все было гладко. Однако опытному Луческу удавалось находить возможности для исправления положения. Увидим, как будет в этот раз, но динамовцы уже не имеют права на осечку в УПЛ.

– Теперь о Днепре-1, который в матче в Алкмааре даже переигрывал местный АЗ в контроле мяча…
– Все же, справедливости ради, следует сказать, что хозяева создали больше голевых моментов, но днепряне были близки к тому, чтобы не проиграть. К сожалению, им банально не хватило концентрации в конце поединка, чем и воспользовался АЗ. Насторожило и то, что хозяева забивали после досадных ошибок гостей при подстраховке в своей штрафной. Такое уже случалось с днепрянами в матчах с тем же АЗ и Вадуцем в первом круге. Надеюсь, что подопечные Александра Кучера уже в ближайшее время серьезно поработают над исправлением просчетов, а накопленный международный опыт должен пригодиться не только на финише первой части соревнований в УПЛ, но и следующей весной, когда будут проводить поединки раунда плей-офф Лиги конференций. Хотя очень многое будет зависеть от того, повезет ли днепрянам зимой сохранить нынешний состав.

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Источник zbirna.com
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