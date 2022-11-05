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  4. Труа – Осер – 1:1. Спасительный гол на 86 мин. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Труа
04.11.2022, FT 1 : 1
Осер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
05 ноября 2022, 01:08 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:23
23
0

Труа – Осер – 1:1. Спасительный гол на 86 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции

05 ноября 2022, 01:08 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:23
23
0
Труа – Осер – 1:1. Спасительный гол на 86 мин. Видео голов и обзор матча
ФК Осер

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Труа» и «Осер» сыграли вничью (1:1).

На 28-й минуте Рони Лопеш открыл счет для хозяев поля. Гости отыгрались в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена.

«Труа» имеет 14 очков (12-е место), а у «Осера» 13 очков и 14-я позиция.

Лига 1. 14-й тур, 4 ноября.

Труа – Осер – 1:1

Голы: Рони Лопеш, 28 – Перрен, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Рони Лопеш (Труа).
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Источник Sport.ua
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