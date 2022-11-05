Труа – Осер – 1:1. Спасительный гол на 86 мин. Видео голов и обзор матча

В матче 14-го тура чемпионата Франции «Труа» и «Осер» сыграли вничью (1:1).

На 28-й минуте Рони Лопеш открыл счет для хозяев поля. Гости отыгрались в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена.

«Труа» имеет 14 очков (12-е место), а у «Осера» 13 очков и 14-я позиция.

Лига 1. 14-й тур, 4 ноября.

Труа – Осер – 1:1

Голы: Рони Лопеш, 28 – Перрен, 86