Франция05 ноября 2022, 01:08 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:23
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Труа – Осер – 1:1. Спасительный гол на 86 мин. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Франции
05 ноября 2022, 01:08 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:23
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В матче 14-го тура чемпионата Франции «Труа» и «Осер» сыграли вничью (1:1).
На 28-й минуте Рони Лопеш открыл счет для хозяев поля. Гости отыгрались в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена.
«Труа» имеет 14 очков (12-е место), а у «Осера» 13 очков и 14-я позиция.
Лига 1. 14-й тур, 4 ноября.
Труа – Осер – 1:1
Голы: Рони Лопеш, 28 – Перрен, 86
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Гаэтан Перрен (Осер).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Рони Лопеш (Труа).
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