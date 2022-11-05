Италия05 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:09
7
0
Удинезе – Лечче – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Италии
05 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:09
7
0
В матче 13-го тура чемпионата Италии «Удинезе» и «Лечче» сыграли вничью (1:1).
Лоренцо Коломбо на 33-й минуте вывел команду гостей вперед, а хозяева отыгрались благодаря голу португальского форварда Бету.
«Удинезе» с 23-мя очками идет на 7-м месте, у «Лечче» 9 очков и 17-я позиция.
Серия А. 13-й тур, 4 ноября
Удинезе – Лечче – 1:1
Гол: Бету, 68 – Коломбо, 33
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Лечче).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2022, 14:10 25
Румынский специалист покинет команду
Футбол | 04 ноября 2022, 19:30 2
Ресечеры культовой компьютерной игры также порой ошибаются при выдаче авансов
MMA | 04.11.2022, 02:37
Футбол | 04.11.2022, 20:43
Футбол | 04.11.2022, 18:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.11.2022, 18:11 11
04.11.2022, 10:45
Футбол
04.11.2022, 00:23 6
03.11.2022, 12:22 3
03.11.2022, 18:41 5
03.11.2022, 07:45 13
04.11.2022, 17:26 5