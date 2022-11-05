Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удинезе – Лечче – 1:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Удинезе
04.11.2022, FT 1 : 1
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:09
7
0

Удинезе – Лечче – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Италии

05 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 05 ноября 2022, 01:09
7
0
Удинезе – Лечче – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Удинезе

В матче 13-го тура чемпионата Италии «Удинезе» и «Лечче» сыграли вничью (1:1).

Лоренцо Коломбо на 33-й минуте вывел команду гостей вперед, а хозяева отыгрались благодаря голу португальского форварда Бету.

«Удинезе» с 23-мя очками идет на 7-м месте, у «Лечче» 9 очков и 17-я позиция.

Серия А. 13-й тур, 4 ноября

Удинезе – Лечче – 1:1

Гол: Бету, 68 – Коломбо, 33

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Удинезе).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Коломбо (Лечче).
По теме:
Труа – Осер – 1:1. Спасительный гол на 86 мин. Видео голов и обзор матча
Жирона – Атлетик Бильбао – 2:1. Видео голов и обзор матча
Аталанта - Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Удинезе Лечче видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Футбол | 04 ноября 2022, 14:10 25
Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся
Источник. Луческу и Динамо в декабре финально договорятся

Румынский специалист покинет команду

Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Футбол | 04 ноября 2022, 19:30 2
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами

Ресечеры культовой компьютерной игры также порой ошибаются при выдаче авансов

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 04.11.2022, 02:37
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Футбол | 04.11.2022, 20:43
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Вероятность встречи Баварии с Ливерпулем в 1/8 финала ЛЧ составляет аж 40%
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Футбол | 04.11.2022, 18:57
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Избрана мера пресечения директору по финансам УАФ Евгении Сагайдак
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
Джошуа назвал трех потенциальных соперников на 2023 год
03.11.2022, 18:11 11
Бокс
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
Промоутер Джошуа назвал фаворита потенциального боя Усик – Фьюри
04.11.2022, 10:45
Бокс
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
ВИДЕО. Довбик сравнял счет в Нидерландах и стал лидером среди бомбардиров
03.11.2022, 20:40
Футбол
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
Итоги групп Лиги Европы. Стали известны потенциальные соперники Шахтера
04.11.2022, 00:23 6
Футбол
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
03.11.2022, 12:22 3
Теннис
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
03.11.2022, 18:41 5
Футбол
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
ФОТО. Степаненко нанес Вернеру травму, которая может лишить немца ЧМ-2022
03.11.2022, 07:45 13
Футбол
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности