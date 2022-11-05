В матче 13-го тура чемпионата Италии «Удинезе» и «Лечче» сыграли вничью (1:1).

Лоренцо Коломбо на 33-й минуте вывел команду гостей вперед, а хозяева отыгрались благодаря голу португальского форварда Бету.

«Удинезе» с 23-мя очками идет на 7-м месте, у «Лечче» 9 очков и 17-я позиция.

Серия А. 13-й тур, 4 ноября

Удинезе – Лечче – 1:1

Гол: Бету, 68 – Коломбо, 33