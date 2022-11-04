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Англия
04 ноября 2022, 22:22 | Обновлено 04 ноября 2022, 22:28
274
0

Микель Артета назвал условие для победы «Арсенала» над «Челси»

1Наставник «канониров» – о предстоящей встрече с «пенсионерами»

04 ноября 2022, 22:22 | Обновлено 04 ноября 2022, 22:28
274
0
Микель Артета назвал условие для победы «Арсенала» над «Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета перед матчем с «Челси» в 15-м туре чемпионата Англии высказался о экс-нападающем команды Пьере-Эмерике Обамеянге, который защищает цвета «синих», и назвал условие для победы его подопечных.

– Пошел ли уход Обамеянга на пользу и ему самому, и «Арсеналу»?

– Мы должны были принять такое решение. В нем участвовали все стороны. Всегда желаешь всем всего наилучшего, учитывая то, каким игроком был Обамеянг в команде, какую выполнял роль и насколько он был важен. Если футболист принимает решение перейти в другое место, он должен наслаждаться своей профессией. Кажется, он выглядит счастливым.

– Насколько Обаменяг будет опасен в предстоящем матче?

– Очень опасен. У Обаменяга есть способность забивать. И он будет делать этого до того дня, когда решит завершить с футболом.

– Что нужно сделать, чтобы обыграть «Челси»?

– Сыграть лучше, чем они. Заслужить право на победу, забить на один гол больше – тогда, уверен, мы выиграем, – заявил испанец Артета.

Игра «Челси» – «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 ноября, начало – в 14:00 по Киеву. В таблице АПЛ «Арсенал» с 31 очком занимает 1 место, «Челси» на 6 позиции, имея 21 пункт.

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Источник Football London
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