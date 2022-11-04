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  4. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Арсенал, ничего личного»
Англия
04 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:41
337
0

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Арсенал, ничего личного»

Нападающий «Челси» - о предстоящей встрече «синих» с «Арсеналом»

04 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:41
337
0
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Арсенал, ничего личного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг поделился настроем на предстоящий поединок чемпионата Англии с «Арсеналом» – своей бывшей командой. Габонец, как известно, защищал цвета «канониров» с января 2018 по январь 2022 года.

«Арсенал», ничего личного, я вернулся. Я – синий. Готов к матчу, вперед», – заявил Пьер-Эмерик Обамеянг в комментарии BT Sport.

На счету 33 летнего Обамеянга в форме «Арсенала» 163 матча, 93 гола и 21 ассист. В января 2022 года нападающий бесплатно перешел в «Барселону», а минувшим летом его трансфер выкупил «Челси».

Матч АПЛ «Челси» - «Арсенал» состоится в воскресенье, 6 ноября, начало – в 14:00 по Киеву.

Ранее Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета не способен управлять большими футболистами.

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Источник Sport.ua
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