Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Артета не способен управлять большими футболистами»
Форвард «Челси» - о тренере «Арсенала»
Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, почему в январе перешел из «Арсенала» в «Барселону»:
«Помню, что «Барселона» изначально связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в «Арсенале». Он говорил, что я способен серьезно помочь «Барсе», и я согласился.
Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают».
Ранее сообщалось о том, что Обамеянгом интересуется «ПСЖ».
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