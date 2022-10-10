Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Артета не способен управлять большими футболистами»

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, почему в январе перешел из «Арсенала» в «Барселону»:

«Помню, что «Барселона» изначально связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в «Арсенале». Он говорил, что я способен серьезно помочь «Барсе», и я согласился.

Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают».

Ранее сообщалось о том, что Обамеянгом интересуется «ПСЖ».