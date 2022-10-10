Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Артета не способен управлять большими футболистами»
Англия
10 октября 2022, 14:56 | Обновлено 10 октября 2022, 14:57
429
0

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Артета не способен управлять большими футболистами»

Форвард «Челси» - о тренере «Арсенала»

10 октября 2022, 14:56 | Обновлено 10 октября 2022, 14:57
429
0
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Артета не способен управлять большими футболистами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о том, почему в январе перешел из «Арсенала» в «Барселону»:

«Помню, что «Барселона» изначально связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в «Арсенале». Он говорил, что я способен серьезно помочь «Барсе», и я согласился.

Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают».

Ранее сообщалось о том, что Обамеянгом интересуется «ПСЖ».

По теме:
Спортдир Барселоны: «Продажа Гризманна завершена»
ВИДЕО. Реакция Артеты и Клоппа на матч Арсенал – Ливерпуль
Барселона увековечит имя Месси
Пьер-Эмерик Обамеянг Микель Артета Арсенал Лондон Челси Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Daily Mail
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Футбол | 09 октября 2022, 14:55 11
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»

Главный тренер сборной Украины – о будущих оппонентах

Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10 октября 2022, 02:15 0
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Ман Юнайтед – 1:2. 700-й мяч Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Футбол | 09.10.2022, 17:50
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Футбол | 10.10.2022, 05:15
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Война | 10.10.2022, 09:09
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
09.10.2022, 12:07 6
Бокс
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
09.10.2022, 13:35 82
Футбол
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
09.10.2022, 07:05 10
Война
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:35
Футбол
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
09.10.2022, 10:45
Футбол
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 3
Футбол
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
08.10.2022, 19:57 2
Теннис
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности