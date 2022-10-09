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Франция
09 октября 2022, 13:25 | Обновлено 09 октября 2022, 13:40
462
0

ПСЖ рассчитывает на подписание Обамеянга

Парижанам нужен габонский нападающий

09 октября 2022, 13:25 | Обновлено 09 октября 2022, 13:40
462
0
ПСЖ рассчитывает на подписание Обамеянга
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Французский «ПСЖ» хочет совершить трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который в настоящий момент защищает цвета лондонского «Челси». Сделка по переходу 33-летнего игрока, который родом из Лаваля (Франция), должна состояться летом будущего года.

Источник утверждает, что Обамеянг не против стать игроком «ПСЖ».

Сообщается, что не в последнюю очередь желание нападающего играть в парижской команде вызвано тем, что ее тренирует Кристоф Галтье, с которым Пьер-Эмерик знаком по работе в «Сент-Этьене».

Напомним, Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Челси» в сентябре этого года, перейдя из «Барселоны».

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Источник Footmercato
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