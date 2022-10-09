ПСЖ рассчитывает на подписание Обамеянга
Парижанам нужен габонский нападающий
Французский «ПСЖ» хочет совершить трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который в настоящий момент защищает цвета лондонского «Челси». Сделка по переходу 33-летнего игрока, который родом из Лаваля (Франция), должна состояться летом будущего года.
Источник утверждает, что Обамеянг не против стать игроком «ПСЖ».
Сообщается, что не в последнюю очередь желание нападающего играть в парижской команде вызвано тем, что ее тренирует Кристоф Галтье, с которым Пьер-Эмерик знаком по работе в «Сент-Этьене».
Напомним, Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком «Челси» в сентябре этого года, перейдя из «Барселоны».
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