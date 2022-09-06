ФОТО. Обамеянг стал Зорро. Габонец тренируется в маске

Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии матча лондонцев в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов с загребским «Динамо» тренируется в маске. Игроку сломали челюсть во время недавнего ограбления.

33-летний Обамеянг пострадал, еще будучи игроком «Барселоны». На него напали в его дома в Испании. Вооруженные грабители ворвались в домовладение, где жила семья форварда. Они угрожали огнестрельным оружием и сломали Пьеру-Эмерику челюсть. Ранее стало известно, что игрок будет восстанавливаться около месяца. В конце трансферного окна Обамеянг перешел в «Челси».

Поединок «Динамо» Загреб - «Челси» состоится сегодня, во вторник 6 сентября, начало – в 19:45 по Киеву. В предстоящей встрече Пьер-Эмерик Обамеянг может дебютировать в стане «пенсионеров».



ФК Челси Лондон



​​​​​​​​​​​​​​ФК Челси Лондон



​​​​​​​​​​​​​​ФК Челси Лондон

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