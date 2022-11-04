Алькарас пояснил травму в Париже и возможность участия в Итоговом турнире

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Париже. Напомним, он отказался от продолжения игры с Хольгером Руне в 1/4 финала ATP Rolex Paris Masters во французской столице.

«Я не могу тянуться. Поэтому не могу хорошо подавать, пробивать форхенд. Когда делаю вращательные движения, мне больно. И лучше сняться, чем играть с такими проблемами и беспокойством.

Поеду ли я в Турин? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас я еду домой, сделаю анализы, чтобы увидеть масштабы проблемы, а уже после этого посмотрю, смогу ли быть готовым на все 100 к Итоговому турниру», – рассказал чемпион Открытого чемпионата США этого года на пресс-конференции после игры с датчанином Руне.