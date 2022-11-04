Переписал историю МЮ. Молодой голеадор Гарначо побил рекорд Джорджа Беста
В игре 6-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Реал Сосьедад»
3 ноября в матче 6-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.
На 17-й минуте молодой Алехандро Гарначо забил единственный гол в матче после паса португальца Криштиану Роналду.
Гарначо побил клубный рекорд, став самым молодым иностранным автором гола МЮ в еврокубках (в возрасте 18 лет и 125 дней)
Ранее рекорд очень долго принадлежал знаменитому Джорджу Бесту (18 лет и 158 дней), он был установлен в 1964 году.
ГОЛ! 0:1 Гарначо, 17 мин.
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