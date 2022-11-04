Участие Сона в ЧМ-2022 остается под вопросом
Нападающему «Тоттенхэма» сделана операция
У корейского нападающего лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мина диагностировано четыре перелома глазницы. Травмировался он 1 ноября в матче Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Форвард был заменен уже на 29-й минуте встречи после столкновения с защитником «провансальцев» Шанселем Мбемба.
Было запланировано, что в предстоящие выходные Сон Хын Мину будет сделана операция на орбитальной части лица. Но ее перенесли на пятницу, 4 ноября, и уже якобы благополучно провели. Это даст корейцу дополнительный день на восстановление перед матчем сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре 24 ноября против Уругвая.
Впрочем, участие Сона в предстоящем мундиале все еще остается под вопросом. Он поможет своей сборной в Катаре, если после операции не будет никаких осложнений.
Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за Золотой мяч.
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