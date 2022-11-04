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Англия
04 ноября 2022, 20:58 | Обновлено 04 ноября 2022, 21:02
305
0

Участие Сона в ЧМ-2022 остается под вопросом

Нападающему «Тоттенхэма» сделана операция

04 ноября 2022, 20:58 | Обновлено 04 ноября 2022, 21:02
305
0
Участие Сона в ЧМ-2022 остается под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

У корейского нападающего лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мина диагностировано четыре перелома глазницы. Травмировался он 1 ноября в матче Лиги чемпионов с «Марселем» (2:1). Форвард был заменен уже на 29-й минуте встречи после столкновения с защитником «провансальцев» Шанселем Мбемба.

Было запланировано, что в предстоящие выходные Сон Хын Мину будет сделана операция на орбитальной части лица. Но ее перенесли на пятницу, 4 ноября, и уже якобы благополучно провели. Это даст корейцу дополнительный день на восстановление перед матчем сборной Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре 24 ноября против Уругвая.

Впрочем, участие Сона в предстоящем мундиале все еще остается под вопросом. Он поможет своей сборной в Катаре, если после операции не будет никаких осложнений.

Ранее сообщалось, что Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за Золотой мяч.

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Сон Хын Мин травма глаза Тоттенхэм сборная Южной Кореи по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник The Telegraph
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