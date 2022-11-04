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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 20:39 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:43
342
1

Рустам ХУДЖАМОВ: «Игрокам Динамо не хватило сил»

Экс-голкипер – о еврокампаниях «Шахтера» и киевского «Динамо»

04 ноября 2022, 20:39 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:43
342
1
Рустам ХУДЖАМОВ: «Игрокам Динамо не хватило сил»
Getty Images/Global Images Ukraine. У Ильи Забарного (слева) и Ко не все получалось

Бывший вратарь среди прочего «Динамо-2» Киев, «Харькова» и «Ильичевца» Рустам Худжамов оценил успехи донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в розыгрыше еврокубков этого сезона

«Проблемы «Динамо» – из-за неправильной подготовки к сезону. Когда началась война, они долго не знали, что делать, потом загнали себя этими выставочными матчами по всей Европе. И когда стало понятно, что и чемпионат Украины будет, и в еврокубках нужно играть, им не хватило сил.

Этот еврокубковый сезон показал, что украинские футболисты тоже чего-то стоят. До сих пор в «Шахтере» своих воспитанников к основному составу не подпускали. Но когда в условиях войны клуб потерял всех легионеров, пришлось делать ставку на своих и оказалось, что они замечательные», – уверен Худжамов.

Как известно, «Шахтер» по итогам группового турнира в Лиге чемпионов добился права сыграть весной в плей-офф Лиги Европы, а «Динамо» Киев в группе Лиги Европы финишировало на последнем месте и прекратило выступления.

Ранее Рустам Худжамов оценил свои шансы в борьбе за пост президента Украинской ассоциации футбола.

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Источник Sport.ua
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