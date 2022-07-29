Рустам ХУДЖАМОВ: «УАФ? Я не могу сам выдвинуться»

Тренер вратарей «Полесья» Рустам Худжамов объяснил, почему не баллотируется на пост президента УАФ:

«Я не могу просто сам пойти и выдвинуться. Меня должна выдвинуть какая-то футбольная организация. Чтобы проводить поездки и встречи, мне нужны деньги, которые сегодня я лучше потрачу на волонтерство. К тому же, чтобы какая-то областная федерация меня поддержала, я должен дать им что-то взамен.

Если они меня поддержат, то что им за это будет? Сейчас они нормально работают, их все устраивает. Возможно, нынешнее положение вещей не устраивает клубы, детские школы, но этих ребят все устраивает. А тут приду я и скажу: давайте голосовать за меня! Я абсолютный реалист в этом плане».