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  4. А хотели Мудрика. В ПСЖ верят в переподписание Месси
Франция
04 ноября 2022, 19:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:06
405
1

А хотели Мудрика. В ПСЖ верят в переподписание Месси

Парижане хотят сохранить аргентинца

04 ноября 2022, 19:59 | Обновлено 04 ноября 2022, 20:06
405
1
А хотели Мудрика. В ПСЖ верят в переподписание Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Журналист Гильем Балаге в колонке для BBC заявил, что в настоящий момент между «ПСЖ» и Лионелем Месси сохраняется идиллия. Он утверждает, что если бы клуб сейчас положил перед нападающим новый контракт, то он сходу подписал бы его.

Впрочем, Балаге написал, что после выхода парижского клуба в плей-офф Лиги чемпионов аргентинец сосредоточился на предстоящем чемпионате мира в Катаре, и попросил свое окружение не поднимать тему клубного будущего.

Инсайдер уверен, что «ПСЖ» после ЧМ-2022 предложит Месси соглашение по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отпустить Лионеля Месси, а купить взамен ему украинца Михаила Мудрика.

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ПСЖ Лионель Месси Михаил Мудрик чемпионат Франции по футболу Лига 1
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Источник BBC
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Что курят авторы статьи, когда сватают Мудрика в ПСЖ, Сити и т.д. 
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