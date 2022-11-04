А хотели Мудрика. В ПСЖ верят в переподписание Месси

Журналист Гильем Балаге в колонке для BBC заявил, что в настоящий момент между «ПСЖ» и Лионелем Месси сохраняется идиллия. Он утверждает, что если бы клуб сейчас положил перед нападающим новый контракт, то он сходу подписал бы его.

Впрочем, Балаге написал, что после выхода парижского клуба в плей-офф Лиги чемпионов аргентинец сосредоточился на предстоящем чемпионате мира в Катаре, и попросил свое окружение не поднимать тему клубного будущего.

Инсайдер уверен, что «ПСЖ» после ЧМ-2022 предложит Месси соглашение по схеме «1+1».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может отпустить Лионеля Месси, а купить взамен ему украинца Михаила Мудрика.