ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
Тренер «Манчестер Сити» - о своем бывшем подопечном
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Жерара Пике, с которым он работал в 2008 – 2012 годах в «Барселоне»:
«Пике – большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне. Всем топ-клубам нужны такие игроки. Он выиграл все в «Барселоне» и сборной Испании.
Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике – умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним».
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