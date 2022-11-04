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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
Англия
04 ноября 2022, 19:08 |
1726
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике

Тренер «Манчестер Сити» - о своем бывшем подопечном

04 ноября 2022, 19:08 |
1726
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Жерара Пике, с которым он работал в 2008 – 2012 годах в «Барселоне»:

«Пике – большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне. Всем топ-клубам нужны такие игроки. Он выиграл все в «Барселоне» и сборной Испании.

Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике – умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним».

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Источник Sport.ua
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