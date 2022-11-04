ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Жерара Пике, с которым он работал в 2008 – 2012 годах в «Барселоне»:

«Пике – большая личность. Это игрок для топ-матчей, который никогда не вел себя плохо и играл на высочайшем уровне. Всем топ-клубам нужны такие игроки. Он выиграл все в «Барселоне» и сборной Испании.

Время пришло, но его будущее будет ярким. Пике – умный парень. Мы провели невероятные четыре года вместе. Было честью поработать с ним».