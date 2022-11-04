Украина. Премьер лига04 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:36
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Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 13:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги
04 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:36
69
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5 ноября в 13:00 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Колос» Ковалевка.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Александрии на стадионе КСК «Ника».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телекомпания Setanta Sports+.
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