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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:36
69
0

Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 13:00 поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:36
69
0
Александрия – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

5 ноября в 13:00 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Александрия» и «Колос» Ковалевка.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Александрии на стадионе КСК «Ника».

Львов – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телекомпания Setanta Sports+.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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