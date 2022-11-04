Шрусбери. Калинина вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF W100 в Шрусбери (Великобритания). Сегодня в четвертьфинале она в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Элиз Мэлоуни. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 1) – Элиз Мелоуни (Великобритания) – 7:5, 6:4

В полуфинале соперницей Калининой будет чешка Маркета Вондроушова. Вчера Калинина обыграла другую британку, Фрею Кристи.