ITF04 ноября 2022, 18:46 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:47
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Шрусбери. Калинина вышла в полуфинал
Украинка обыграла Элиз Мелоуни
04 ноября 2022, 18:46 | Обновлено 04 ноября 2022, 18:47
483
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF W100 в Шрусбери (Великобритания). Сегодня в четвертьфинале она в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Элиз Мэлоуни. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 1) – Элиз Мелоуни (Великобритания) – 7:5, 6:4
В полуфинале соперницей Калининой будет чешка Маркета Вондроушова. Вчера Калинина обыграла другую британку, Фрею Кристи.
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