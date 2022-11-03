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  4. Шрусбери. Калинина вышла в четвертьфинал
ITF
03 ноября 2022, 15:40 |
246
2

Шрусбери. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинка обыграла Фрею Кристи

03 ноября 2022, 15:40 |
246
2
Шрусбери. Калинина вышла в четвертьфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF в Шрусберги (Великобритания).

В матче 1/8 финала первая сеянная Калинина в напряженном трехсетовом поединке обыграла хозяйку кортов Фрею Кристи. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту, судьба матча решалась на тай-брейке третьего сета.

1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина, 1) – Фрея Кристи (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:6 (4)

Следующей соперницей Калининой будет победитель матча Элиз Мэлони – Мисаки Дои. Ранее в первом раунде Калинина обыграла француженку Эльзу Жакемо.

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Источник Sport.ua
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Spectra
Решил посмотреть концовку. Игры нет - никакой,  Геля ждёт ошибки и сама много ошибается...
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+3
Sashamar
Тихий жах. З такою грою у Дої вона все одно може виграти, причому навіть легше, ніж сьогодні. Але в півфіналі чекатиме Вондрушова, яка, судячи з результатів, стрімко повертає колишню форму. І там вже буде непереливки.
Цікаво було сьогодні в ГреціЇ: Олійникова - японка Кавамура 6:0 за 22 хв. перший сет, 1:6 за 32 хв. другий. Добре, що в третьому взялася до справи і виграла 6:2.
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+2
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