Шрусбери. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF в Шрусберги (Великобритания).

В матче 1/8 финала первая сеянная Калинина в напряженном трехсетовом поединке обыграла хозяйку кортов Фрею Кристи. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту, судьба матча решалась на тай-брейке третьего сета.

1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина, 1) – Фрея Кристи (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:6 (4)

Следующей соперницей Калининой будет победитель матча Элиз Мэлони – Мисаки Дои. Ранее в первом раунде Калинина обыграла француженку Эльзу Жакемо.