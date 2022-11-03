Шрусбери. Калинина вышла в четвертьфинал
Украинка обыграла Фрею Кристи
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал хардового турнира ITF в Шрусберги (Великобритания).
В матче 1/8 финала первая сеянная Калинина в напряженном трехсетовом поединке обыграла хозяйку кортов Фрею Кристи. Матч продолжался 2 часа и 21 минуту, судьба матча решалась на тай-брейке третьего сета.
1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина, 1) – Фрея Кристи (Великобритания) – 3:6, 6:4, 7:6 (4)
Следующей соперницей Калининой будет победитель матча Элиз Мэлони – Мисаки Дои. Ранее в первом раунде Калинина обыграла француженку Эльзу Жакемо.
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