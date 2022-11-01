Калинина стартовала с уверенной победы на 100-тысячнике ITF в Шрусбери
Ангелина в первом раунде в двух сетах обыграла соперницу из Франции
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) победно стартовала на турнире серии ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).
В первом круге украинка, которая получила первый номер посева, обыграла Эльзу Жакемо (Франция, WTA 204).
Шрусбери. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 6:4, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова выиграла.
Во втором раунде Калинина сразится против Эллы Макдональд или Фреи Кристи (обе из Великобритании).
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