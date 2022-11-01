Калинина стартовала с уверенной победы на 100-тысячнике ITF в Шрусбери

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) победно стартовала на турнире серии ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В первом круге украинка, которая получила первый номер посева, обыграла Эльзу Жакемо (Франция, WTA 204).

Шрусбери. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Эльза Жакемо (Франция) – 6:4, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова выиграла.

Во втором раунде Калинина сразится против Эллы Макдональд или Фреи Кристи (обе из Великобритании).