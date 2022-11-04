В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Колоса».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос».