Украина. Премьер лига04 ноября 2022, 18:27 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос
В Александрии состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги
04 ноября 2022, 18:27 |
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В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Колоса».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос».
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