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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 18:27 |
75
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос

В Александрии состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги

04 ноября 2022, 18:27 |
75
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Колос
ФК Александрия

В субботу, 5 ноября, состоится матч 11 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Колоса».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Александрия» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Колос».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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