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  4. Бускетс покинет Барселону в конце сезона
Испания
04 ноября 2022, 18:09 |
369
0

Бускетс покинет Барселону в конце сезона

Еще одна легенда уходит из каталонского клуба

04 ноября 2022, 18:09 |
369
0
Бускетс покинет Барселону в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Испанский полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону» в конце текущего сезона, когда истечет его контракт с каталонским клубом. По информации испанских СМИ, окончательное решение уже принято.

«Барселона» рассматривает на замену Бускетсу двух игроков: Мартна Субименди из «Реал Сосьедад» и Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за первую команду каталонцев с 2008 года. Вчера завершить карьеру решила еще одна легенда «Барселоны» – Жерар Пике.

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Источник Marca
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