Бускетс покинет Барселону в конце сезона
Еще одна легенда уходит из каталонского клуба
Испанский полузащитник Серхио Бускетс покинет «Барселону» в конце текущего сезона, когда истечет его контракт с каталонским клубом. По информации испанских СМИ, окончательное решение уже принято.
«Барселона» рассматривает на замену Бускетсу двух игроков: Мартна Субименди из «Реал Сосьедад» и Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».
Бускетс является воспитанником «Барселоны» и выступает за первую команду каталонцев с 2008 года. Вчера завершить карьеру решила еще одна легенда «Барселоны» – Жерар Пике.
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