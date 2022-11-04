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  4. ХАВИ: «Не знаю, был ли я справедлив к Пике»
Испания
04 ноября 2022, 17:07 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:13
405
0

ХАВИ: «Не знаю, был ли я справедлив к Пике»

Наставник «Барселоны» – о завершении карьеры защитника команды

04 ноября 2022, 17:07 | Обновлено 04 ноября 2022, 17:13
405
0
ХАВИ: «Не знаю, был ли я справедлив к Пике»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал завершение карьеры своего подопечного и экс-партнера по команде Жерара Пике:

«Я не знаю, был ли я справедлив по отношению к Пике. Но я был искренен и честен. Именно с таким подходом я всегда доносил до него информацию. Жерар всегда был примером для команды. Он никогда не корчил физиономию, всегда выкладывался на тренировках на 100%.

Перед стартом сезона у нас с ним состоялся разговор. Я сообщил ему о своих намерениях. Это были одни из сложнейших моментов в моей тренерской карьере. Я имею в виду тот наш с ним разговор. И последний тоже. Он был моим партнером. Я сам проходил через подобное, и справляться с этим непросто».

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Источник Marca
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