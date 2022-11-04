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04 ноября 2022, 15:25 |
1533
1

ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь

Украинская теннисистка проводит время с дочерью Скай

04 ноября 2022, 15:25 |
1533
1
ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
Getty Images/Global Images Ukraine

Лишь вчера Элина Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай. Сегодня звездная теннисистка выложила еще два фото с дочерью. Сама Свитолина при этом была одета в патриотическое худи в сине-желтых цветах:

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Alehandro
Вже наче в нормальній фізичній формі - можна і на корт... і мамі також
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