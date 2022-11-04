Другие новости04 ноября 2022, 15:25 |
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ФОТО. Свитолина снова показала свою дочь
Украинская теннисистка проводит время с дочерью Скай
04 ноября 2022, 15:25 |
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Лишь вчера Элина Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай. Сегодня звездная теннисистка выложила еще два фото с дочерью. Сама Свитолина при этом была одета в патриотическое худи в сине-желтых цветах:
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