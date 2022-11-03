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03 ноября 2022, 12:22 |
1562
0

ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай

Украинская теннисистка записала первое видео с малышкой

03 ноября 2022, 12:22 |
1562
0
ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые показала, как выглядит ее новорожденная дочка Скай.

Элина записала с участием малышки первый TikTok.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.

@elinasvitolina Skai’s first TikTok 😁 #mybaby #babytiktok ♬ Buffering - 阿莫西林
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Элина Свитолина видео TikTok
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Источник Sport.ua
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