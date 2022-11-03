ВИДЕО. Свитолина впервые показала свою новорожденную дочь Скай

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые показала, как выглядит ее новорожденная дочка Скай.

Элина записала с участием малышки первый TikTok.

Как известно, 15 октября у Элины Свитолиной и ее мужа, французского теннисист Гаэля Монфиса, родилась дочка, которую назвали Скай.