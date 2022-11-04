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Лига Европы
04 ноября 2022, 14:30 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:35
216
2

Динамо потерпело 10-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле

В десяти проигранных дома матчах киевляне не забили ни одного мяча

04 ноября 2022, 14:30 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:35
216
2
Динамо потерпело 10-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле
ФК Динамо

Поражение от «Фенербахче» (0:2) стало 10-м для «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). По 2 раза киевляне уступали дома командам из Бельгии и Испании, по 1 – клубам из Англии, Италии, Кипра, Турции, Франции и Чехии. 4 фиаско динамовцы потерпели при Мирче Луческу, 3 – при Александре Хацкевиче, 2 – при Олеге Блохине и 1 – при Анатолии Пузаче. В 10 проигранных матчах бело-синие пропустили в сумме 20 мячей, не забив при этом ни одного.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних поражений «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Дата

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1.

04.11.1992

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Андерлехт

Бельгия

0:3

2.

19.09.2013

ГТ

Олег БЛОХИН

Генк

Бельгия

0:1

3.

20.02.2014

1/16

Олег БЛОХИН

Валенсия

Испания

0:2

4.

15.03.2018

1/8

Александр ХАЦКЕВИЧ

Лацио

Италия

0:2

5.

13.12.2018

ГТ

Александр ХАЦКЕВИЧ

Яблонец

Чехия

0:1

6.

14.03.2019

1/8

Александр ХАЦКЕВИЧ

Челси

Англия

0:5

7.

11.03.2021

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Вильярреал

Испания

0:2

8.

15.09.2022

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

АЕК Л

Кипр

0:1

9.

13.10.2022

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Ренн

Франция

0:1

10.

03.11.2022

ГТ

Мирча ЛУЧЕСКУ

Фенербахче

Турция

0:2
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Источник Sport.ua
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Veter
Нет у нас в Польше "своих" полей!
Хоть у Шахтёра, хоть у Динамо, - на стадионах преобладали толпы  болельщиков команд-противников.
НЕЙТРАЛКА
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inflicted
Як останні три матчі можна зараховувати як домашні поразки? Це по суті нейтральне поле
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