Динамо потерпело 10-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле
В десяти проигранных дома матчах киевляне не забили ни одного мяча
Поражение от «Фенербахче» (0:2) стало 10-м для «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). По 2 раза киевляне уступали дома командам из Бельгии и Испании, по 1 – клубам из Англии, Италии, Кипра, Турции, Франции и Чехии. 4 фиаско динамовцы потерпели при Мирче Луческу, 3 – при Александре Хацкевиче, 2 – при Олеге Блохине и 1 – при Анатолии Пузаче. В 10 проигранных матчах бело-синие пропустили в сумме 20 мячей, не забив при этом ни одного.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 домашних поражений «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
|
Счет
|
1.
|
04.11.1992
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Андерлехт
|
Бельгия
|
0:3
|
2.
|
19.09.2013
|
ГТ
|
Олег БЛОХИН
|
Генк
|
Бельгия
|
0:1
|
3.
|
20.02.2014
|
1/16
|
Олег БЛОХИН
|
Валенсия
|
Испания
|
0:2
|
4.
|
15.03.2018
|
1/8
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Лацио
|
Италия
|
0:2
|
5.
|
13.12.2018
|
ГТ
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Яблонец
|
Чехия
|
0:1
|
6.
|
14.03.2019
|
1/8
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Челси
|
Англия
|
0:5
|
7.
|
11.03.2021
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Вильярреал
|
Испания
|
0:2
|
8.
|
15.09.2022
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
АЕК Л
|
Кипр
|
0:1
|
9.
|
13.10.2022
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Ренн
|
Франция
|
0:1
|
10.
|
03.11.2022
|
ГТ
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Фенербахче
|
Турция
|
0:2
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