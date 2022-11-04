Динамо потерпело 10-е поражение в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на своем поле

Поражение от «Фенербахче» (0:2) стало 10-м для «Динамо» на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА). По 2 раза киевляне уступали дома командам из Бельгии и Испании, по 1 – клубам из Англии, Италии, Кипра, Турции, Франции и Чехии. 4 фиаско динамовцы потерпели при Мирче Луческу, 3 – при Александре Хацкевиче, 2 – при Олеге Блохине и 1 – при Анатолии Пузаче. В 10 проигранных матчах бело-синие пропустили в сумме 20 мячей, не забив при этом ни одного.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 домашних поражений «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)