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Украина. Премьер лига
04 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:40
242
1

Суд будет рассматривать ходатайство относительно директора по финансам УАФ

Евгения Сагайдак проходит по коррупционному делу в хищении более 3 миллионов евро

04 ноября 2022, 14:35 | Обновлено 04 ноября 2022, 14:40
242
1
Суд будет рассматривать ходатайство относительно директора по финансам УАФ
УАФ

В пятницу Голосеевский районный суд г. Киева в составе судьи Плахотнюк Екатерины Григорьевны рассматривает ходатайство следствия о применении мер пресечения подозреваемым в хищении средств УАФ (ФФУ) генеральному секретарю УАФ Записоцкому Юрию Григорьевичу и директору Департамента финансов УАФ Сагайдак Евгении Степановне.

Указанные ходатайства правоохранители подали еще 26 октября, однако в нарушение трехдневного срока ходатайство относительно Записоцкого рассмотрели только через 7 дней, а по Сагайдак рассмотрение даже не начиналось.

Евгения Сагайдак проходит по коррупционному делу в хищении более 3 миллионов евро. Тогда в 2016-2017 годах Украинская ассоциация футбола списала выделенные УЕФА в поддержку футбола в Украине деньги на элитные чаи, кофе и морепродукты.

Источник утверждает, что госпожа Евгения скрывалась от следствия, чтобы усложнить вручение ей процессуальных документов. Поэтому правоохранители объявили ее в розыск, а затем подали ходатайство о принудительном приведении в суд.

Перед рассмотрением избрания меры Записоцкого Сагайдак вышла на связь и сообщила, что примет участие в заседаниях суда.

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Юрий Записоцкий Украинская ассоциация футбола Евгения Сагайдак
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Источник FootballHub
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Комментарии 1
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20052011
Так это ж все павелкина банда. Зная, что все годы самостоятельности в Украине существует бешенная коррупция, разве можно поверить, что все эти воры в законе на должностях УАФ, могли делать финансовые проводки и всю подготовительную для этого деятельность без разрешения президента УАФ ОСОБИ павелка? Разве в это можно поверить? А павелка, в это время заведовал бюджетом страны в верховной раде и естественно, делился с тогдашним президентом - шоколадным мародером всех времен и народов. Безнаказанность порождает вседозволенность. павелке и его банде желаю конфискации имущества и пожизненного заключения.
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