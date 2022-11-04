Суд будет рассматривать ходатайство относительно директора по финансам УАФ

В пятницу Голосеевский районный суд г. Киева в составе судьи Плахотнюк Екатерины Григорьевны рассматривает ходатайство следствия о применении мер пресечения подозреваемым в хищении средств УАФ (ФФУ) генеральному секретарю УАФ Записоцкому Юрию Григорьевичу и директору Департамента финансов УАФ Сагайдак Евгении Степановне.

Указанные ходатайства правоохранители подали еще 26 октября, однако в нарушение трехдневного срока ходатайство относительно Записоцкого рассмотрели только через 7 дней, а по Сагайдак рассмотрение даже не начиналось.

Евгения Сагайдак проходит по коррупционному делу в хищении более 3 миллионов евро. Тогда в 2016-2017 годах Украинская ассоциация футбола списала выделенные УЕФА в поддержку футбола в Украине деньги на элитные чаи, кофе и морепродукты.

Источник утверждает, что госпожа Евгения скрывалась от следствия, чтобы усложнить вручение ей процессуальных документов. Поэтому правоохранители объявили ее в розыск, а затем подали ходатайство о принудительном приведении в суд.

Перед рассмотрением избрания меры Записоцкого Сагайдак вышла на связь и сообщила, что примет участие в заседаниях суда.