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  4. Жоан ЛАПОРТА: «Пике всегда будет иконой для Барселоны»
Испания
04 ноября 2022, 14:23 |
260
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Жоан ЛАПОРТА: «Пике всегда будет иконой для Барселоны»

Президент «Барселоны» прощается с легендой клуба

04 ноября 2022, 14:23 |
260
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Жоан ЛАПОРТА: «Пике всегда будет иконой для Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал завершение карьеры Жерара Пике:

«Пике – часть эмблемы «Барсы», он добился с клубом всего. Он всегда будет иконой для клуба.

Пике понимает нашу ситуацию с финансовым фейр-плеем, фонд заработной платы требует корректировки, он это знает и готов помочь «Барселоне». Мы близки к соглашению о разрыве контракта, он очень настроен помочь.

Сейчас разгар сезона, но мы делаем это, чтобы Жерару было комфортно. Он обдумал эту трудное решение, и мы будем в его распоряжении, сделаем все, чтобы уход такой личности для «Барселоны» был достойным».

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Жерар Пике Барселона Жоан Лапорта
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Источник Sport.es
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