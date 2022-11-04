Жоан ЛАПОРТА: «Пике всегда будет иконой для Барселоны»
Президент «Барселоны» прощается с легендой клуба
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал завершение карьеры Жерара Пике:
«Пике – часть эмблемы «Барсы», он добился с клубом всего. Он всегда будет иконой для клуба.
Пике понимает нашу ситуацию с финансовым фейр-плеем, фонд заработной платы требует корректировки, он это знает и готов помочь «Барселоне». Мы близки к соглашению о разрыве контракта, он очень настроен помочь.
Сейчас разгар сезона, но мы делаем это, чтобы Жерару было комфортно. Он обдумал эту трудное решение, и мы будем в его распоряжении, сделаем все, чтобы уход такой личности для «Барселоны» был достойным».
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