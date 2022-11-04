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Лига Европы
04 ноября 2022, 13:28 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:35
132
0

Украинцы 10-й раз проиграли туркам в еврокубках

«Динамо» потерпело 5-е поражение от турецких команд

04 ноября 2022, 13:28 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:35
132
0
Украинцы 10-й раз проиграли туркам в еврокубках
ФК Динамо

Проигрыш «Динамо» «Фенербахче» (0:2) стал 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Турции. 8 раз наши коллективы уступали туркам в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 – в гостях и 3 – дома. 5 поражений потерпело «Динамо», 3 – «Металлист», по 1 – «Днепр» и «Заря».

В свою очередь 4 виктории в поединках с украинцами отпраздновал «Трабзонспор», по 3 – «Бешикташ» и «Фенербахче».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от команд из Турции в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

19.09.1984

КЧ

1/16

Днепр

Трабзонспор

0:1 (г)

2.

28.11.2002

КУ

1/16

Динамо

Бешикташ

1:3 (г)

3.

10.08.2004

ЛЧ

КР3

Динамо

Трабзонспор

1:2 (д)

4.

18.09.2008

КУ

Р1

Металлист

Бешикташ

0:1 (г)

5.

03.11.2011

ЛЕ

ГТ

Динамо

Бешикташ

0:1 (г)

6.

18.09.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Трабзонспор

1:2 (д)

7.

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Металлист

Трабзонспор

1:3 (г)

8.

24.11.2016

ЛЕ

ГТ

Заря

Фенербахче

0:2 (г)

9.

08.09.2022

ЛЕ

ГТ

Динамо

Фенербахче

1:2 (г)

10.

03.11.2022

ЛЕ

ГТ

Динамо

Фенербахче

0:2 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд, КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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