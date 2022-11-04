Украинцы 10-й раз проиграли туркам в еврокубках
«Динамо» потерпело 5-е поражение от турецких команд
Проигрыш «Динамо» «Фенербахче» (0:2) стал 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Турции. 8 раз наши коллективы уступали туркам в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 – в гостях и 3 – дома. 5 поражений потерпело «Динамо», 3 – «Металлист», по 1 – «Днепр» и «Заря».
В свою очередь 4 виктории в поединках с украинцами отпраздновал «Трабзонспор», по 3 – «Бешикташ» и «Фенербахче».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений украинских клубов от команд из Турции в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
19.09.1984
|
КЧ
|
1/16
|
Днепр
|
Трабзонспор
|
0:1 (г)
|
2.
|
28.11.2002
|
КУ
|
1/16
|
Динамо
|
Бешикташ
|
1:3 (г)
|
3.
|
10.08.2004
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Трабзонспор
|
1:2 (д)
|
4.
|
18.09.2008
|
КУ
|
Р1
|
Металлист
|
Бешикташ
|
0:1 (г)
|
5.
|
03.11.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бешикташ
|
0:1 (г)
|
6.
|
18.09.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Трабзонспор
|
1:2 (д)
|
7.
|
27.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Металлист
|
Трабзонспор
|
1:3 (г)
|
8.
|
24.11.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
Фенербахче
|
0:2 (г)
|
9.
|
08.09.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Фенербахче
|
1:2 (г)
|
10.
|
03.11.2022
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Фенербахче
|
0:2 (д)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд, КР3 - третий квалификационный раунд.
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