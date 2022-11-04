Украинцы 10-й раз проиграли туркам в еврокубках

Проигрыш «Динамо» «Фенербахче» (0:2) стал 10-м для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Турции. 8 раз наши коллективы уступали туркам в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 – в гостях и 3 – дома. 5 поражений потерпело «Динамо», 3 – «Металлист», по 1 – «Днепр» и «Заря».

В свою очередь 4 виктории в поединках с украинцами отпраздновал «Трабзонспор», по 3 – «Бешикташ» и «Фенербахче».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от команд из Турции в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 19.09.1984 КЧ 1/16 Днепр Трабзонспор 0:1 (г) 2. 28.11.2002 КУ 1/16 Динамо Бешикташ 1:3 (г) 3. 10.08.2004 ЛЧ КР3 Динамо Трабзонспор 1:2 (д) 4. 18.09.2008 КУ Р1 Металлист Бешикташ 0:1 (г) 5. 03.11.2011 ЛЕ ГТ Динамо Бешикташ 0:1 (г) 6. 18.09.2014 ЛЕ ГТ Металлист Трабзонспор 1:2 (д) 7. 27.11.2014 ЛЕ ГТ Металлист Трабзонспор 1:3 (г) 8. 24.11.2016 ЛЕ ГТ Заря Фенербахче 0:2 (г) 9. 08.09.2022 ЛЕ ГТ Динамо Фенербахче 1:2 (г) 10. 03.11.2022 ЛЕ ГТ Динамо Фенербахче 0:2 (д)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд, КР3 - третий квалификационный раунд.