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  4. Денис Гармаш повторил рекорд Андрея Ярмоленко
Лига Европы
04 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:25
879
0

Денис Гармаш повторил рекорд Андрея Ярмоленко

32-летний полузащитник киевлян провел 44-й матч в Лиге Европы

04 ноября 2022, 13:18 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:25
879
0
Денис Гармаш повторил рекорд Андрея Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Гармаш

Матч против «Фенербахче» (0:2) стал 44-м для Дениса Гармаша в Лиге Европы. Тем самым 32-летний нападающий киевлян повторил клубный рекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко. 26 встреч Денис отыграл в групповых раундах ЛЕ, 14 – в плей-офф и 4 – в квалификации.

К слову, в топ-11 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА) входят 6 игроков из нынешнего состава бело-синих. Помимо Гармаша, это Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Томаш Кендзера и Владимир Шепелев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Игрок

Матчи

1.

Денис ГАРМАШ

44

Андрей ЯРМОЛЕНКО

44

3.

Сергей СИДОРЧУК

43

4.

Олег ГУСЕВ

42

5.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

39

6.

Евгений ХАЧЕРИДИ

37

7.

Виктор ЦЫГАНКОВ

34

Александр ШОВКОВСКИЙ

34

9.

Огнен ВУКОЕВИЧ

33

Томаш КЕНДЗЕРА

33

Владимир ШЕПЕЛЕВ

33

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Источник Sport.ua
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