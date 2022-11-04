Денис Гармаш повторил рекорд Андрея Ярмоленко
32-летний полузащитник киевлян провел 44-й матч в Лиге Европы
Матч против «Фенербахче» (0:2) стал 44-м для Дениса Гармаша в Лиге Европы. Тем самым 32-летний нападающий киевлян повторил клубный рекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко. 26 встреч Денис отыграл в групповых раундах ЛЕ, 14 – в плей-офф и 4 – в квалификации.
К слову, в топ-11 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА) входят 6 игроков из нынешнего состава бело-синих. Помимо Гармаша, это Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Томаш Кендзера и Владимир Шепелев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-11 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
|
|
Игрок
|
Матчи
|
1.
|
Денис ГАРМАШ
|
44
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
44
|
3.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
43
|
4.
|
Олег ГУСЕВ
|
42
|
5.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
39
|
6.
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
37
|
7.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
34
|
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
34
|
9.
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
33
|
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
33
|
|
Владимир ШЕПЕЛЕВ
|
33
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