Денис Гармаш повторил рекорд Андрея Ярмоленко

Матч против «Фенербахче» (0:2) стал 44-м для Дениса Гармаша в Лиге Европы. Тем самым 32-летний нападающий киевлян повторил клубный рекорд, принадлежащий Андрею Ярмоленко. 26 встреч Денис отыграл в групповых раундах ЛЕ, 14 – в плей-офф и 4 – в квалификации.

К слову, в топ-11 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА) входят 6 игроков из нынешнего состава бело-синих. Помимо Гармаша, это Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Томаш Кендзера и Владимир Шепелев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-11 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА)