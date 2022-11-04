Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма
Цена – 1170 долларов
22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска выпустили коллекцию парфюма. Это коллаборация с парфюмерным брендом Henry Jacques.
Коллекция называется In All Intimacy («При всей близости»). В коллекцию входят три аромата: один отражает публичную сторону жизни Надаля, второй аромат – частную жизнь, а третий разработала Мария, и он должен дополнять первые два.
На сайте Henry Jacques парфюм Надаля продается по 1170 долларов.
Отметим, что недавно у Надаля родился сын.
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