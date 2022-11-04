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04 ноября 2022, 13:30 |
49
0

Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма

Цена – 1170 долларов

04 ноября 2022, 13:30 |
49
0
Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма
Instagram. Рафаэль Надаль и Мария Франциска

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска выпустили коллекцию парфюма. Это коллаборация с парфюмерным брендом Henry Jacques.

Коллекция называется In All Intimacy («При всей близости»). В коллекцию входят три аромата: один отражает публичную сторону жизни Надаля, второй аромат – частную жизнь, а третий разработала Мария, и он должен дополнять первые два.

На сайте Henry Jacques парфюм Надаля продается по 1170 долларов.

Отметим, что недавно у Надаля родился сын.

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Источник Sport.ua
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