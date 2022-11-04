Надаль с женой выпустили коллекцию парфюма

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль и его жена Мария Франциска выпустили коллекцию парфюма. Это коллаборация с парфюмерным брендом Henry Jacques.

Коллекция называется In All Intimacy («При всей близости»). В коллекцию входят три аромата: один отражает публичную сторону жизни Надаля, второй аромат – частную жизнь, а третий разработала Мария, и он должен дополнять первые два.

На сайте Henry Jacques парфюм Надаля продается по 1170 долларов.

Отметим, что недавно у Надаля родился сын.