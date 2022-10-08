Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом.

У Рафы и его жены Мери родился сын. Его назвали как и отца – Рафаэль.

Сообщается, что и мама, и ее ребенок, родившийся на 37-й неделе беременности , чувствуют себя хорошо. Роды прошли в частной клинике на острове Майорка, где Мери находилась под наблюдением последние несколько недель.

Ранее Надаль поучаствовал на кубке Лейвера в последнем матче Роджера Федерера, а затем вылетел с Лондона, снявшись с турнира, аргументировав это личными причинами. Скорее всего, именно рождения ребенка и заставило Рафаэля прилететь в Испанию.