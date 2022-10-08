Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом
У Рафы и его жены родился сын
Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль стал отцом.
У Рафы и его жены Мери родился сын. Его назвали как и отца – Рафаэль.
Сообщается, что и мама, и ее ребенок, родившийся на 37-й неделе беременности , чувствуют себя хорошо. Роды прошли в частной клинике на острове Майорка, где Мери находилась под наблюдением последние несколько недель.
Ранее Надаль поучаствовал на кубке Лейвера в последнем матче Роджера Федерера, а затем вылетел с Лондона, снявшись с турнира, аргументировав это личными причинами. Скорее всего, именно рождения ребенка и заставило Рафаэля прилететь в Испанию.
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