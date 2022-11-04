Лига Европы04 ноября 2022, 13:12 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:13
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ФОТО. Динамо почтило память фаната, который погиб на фронте
Алексей Рубцов всегда посещал матчи «бело-синих» на различных стадионах
04 ноября 2022, 13:12 | Обновлено 04 ноября 2022, 13:13
1092
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Игроки киевского «Динамо» после матче Лиги Европы против «Фенербахче» почтили память фаната столичного клуба Алексея Рубцова, который погиб при выполнении боевой задачи.
Алексей, будучи отцом двух детей, был офицером и в совершенстве знал военное дело. С началом полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины он пошел защищать родную землю.
Алексей Рубцов всегда посещал матчи «бело-синих» на различных стадионах не только Украины, а и мира.
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