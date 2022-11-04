ФОТО. Динамо почтило память фаната, который погиб на фронте

Игроки киевского «Динамо» после матче Лиги Европы против «Фенербахче» почтили память фаната столичного клуба Алексея Рубцова, который погиб при выполнении боевой задачи.

Алексей, будучи отцом двух детей, был офицером и в совершенстве знал военное дело. С началом полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины он пошел защищать родную землю.

Алексей Рубцов всегда посещал матчи «бело-синих» на различных стадионах не только Украины, а и мира.