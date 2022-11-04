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  4. Лех с Цитаишвили и экс-игроком Динамо обеспечили себе евровесну
Лига конференций
04 ноября 2022, 12:58 |
492
0

Лех с Цитаишвили и экс-игроком Динамо обеспечили себе евровесну

Команда из города Познань сыграет в плей-офф Лиги конференций

04 ноября 2022, 12:58 |
492
0
Лех с Цитаишвили и экс-игроком Динамо обеспечили себе евровесну
ФК Лех Познань

Польская команда «Лех» вышла в стыковые матчи Лиги конференций.

В 6-м туре Лиги конференций «Лех» из Познани разгромил у себя на поле испанский «Вильярреал» со счетом 3:0 и занял второе место в группе С.

Отметим, что в составе польской команды на правах аренды выступает вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, а также бывший вратарь киевлян Артур Рудько.

К слову, «железнодорожники» стали первой командой из Польши, которая смогла выйти в плей-офф еврокубков с 2017 года. Тогда варшавская «Легия» сыграла в 1/16 финала Лиги Европы.

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Вильярреал Артур Рудько Георгий Цитаишвили Лига Европы Лех Познань
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Источник Sport.ua
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