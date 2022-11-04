Лех с Цитаишвили и экс-игроком Динамо обеспечили себе евровесну

Польская команда «Лех» вышла в стыковые матчи Лиги конференций.

В 6-м туре Лиги конференций «Лех» из Познани разгромил у себя на поле испанский «Вильярреал» со счетом 3:0 и занял второе место в группе С.

Отметим, что в составе польской команды на правах аренды выступает вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, а также бывший вратарь киевлян Артур Рудько.

К слову, «железнодорожники» стали первой командой из Польши, которая смогла выйти в плей-офф еврокубков с 2017 года. Тогда варшавская «Легия» сыграла в 1/16 финала Лиги Европы.