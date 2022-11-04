Лига чемпионов04 ноября 2022, 12:05 |
971
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Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Смешная ситуация произошла во время игры 6-го тура ЛЧ
04 ноября 2022, 12:05 |
971
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Во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «РБ Лейпциг» стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг.
Стюарды получили приказ убрать с трибуны красно-черный флаг, и выполнили его. Сообщается, что «флаг именно таких цветов использовала УПА».
Анекдотичность ситуации в том, что на самом деле болельщики вывесили флаг местной команды «Хусария Ржгув», которая в прошлом сезоне играла в классе B.
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Комментарии 1
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Потому что в мире это цвета левых анархистов, и это так же, как сине- жёлтые ленточки или тесёмки на руке введены для обозначения больных синдромом Дауна. Это надо знать, если мы хотим в Европу.
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