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  4. Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Лига чемпионов
04 ноября 2022, 12:05 |
971
1

Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг

Смешная ситуация произошла во время игры 6-го тура ЛЧ

04 ноября 2022, 12:05 |
971
1
Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «РБ Лейпциг» стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг.

Стюарды получили приказ убрать с трибуны красно-черный флаг, и выполнили его. Сообщается, что «флаг именно таких цветов использовала УПА».

Анекдотичность ситуации в том, что на самом деле болельщики вывесили флаг местной команды «Хусария Ржгув», которая в прошлом сезоне играла в классе B.

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Шахтер Донецк РБ Лейпциг Шахтер - РБ Лейпциг Лига чемпионов стюарды болельщики
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Комментарии 1
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Потому что в мире это цвета левых анархистов, и это так же,  как сине- жёлтые ленточки или тесёмки на руке  введены для обозначения больных синдромом Дауна.  Это надо знать, если мы хотим в Европу.
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