Во время матча Шахтер – Лейпциг стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг

Во время матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «РБ Лейпциг» стюарды сняли на трибуне красно-черный флаг.

Стюарды получили приказ убрать с трибуны красно-черный флаг, и выполнили его. Сообщается, что «флаг именно таких цветов использовала УПА».

Анекдотичность ситуации в том, что на самом деле болельщики вывесили флаг местной команды «Хусария Ржгув», которая в прошлом сезоне играла в классе B.